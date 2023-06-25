ATP вдвое уменьшила штраф LTA за недопуск россиян на прошлогодний Уимблдон

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в два раза уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) за недопуск россиян и белорусов на Уимблдон и другие турниры под её эгидой в 2022 году, сообщает BBC.

Напомним, в декабре LTA объявила, что ATP оштрафовала её и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $ 1 млн. за отстранение российских и белорусских атлетов. ATP также пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены в 2023 году. В марте LTA разрешила россиянами участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, но спортсмены должны подписать декларацию нейтральности.

Теперь сумма штрафа составляет 500 тыс., остальное ATP вернёт LTA. Также сообщается, что ATP больше не угрожает LTA лишением членства и вернула организации полноценное право голоса.