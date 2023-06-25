Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP вдвое уменьшила штраф LTA за недопуск россиян на прошлогодний Уимблдон

ATP вдвое уменьшила штраф LTA за недопуск россиян на прошлогодний Уимблдон
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в два раза уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) за недопуск россиян и белорусов на Уимблдон и другие турниры под её эгидой в 2022 году, сообщает BBC.

Напомним, в декабре LTA объявила, что ATP оштрафовала её и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $ 1 млн. за отстранение российских и белорусских атлетов. ATP также пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены в 2023 году. В марте LTA разрешила россиянами участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, но спортсмены должны подписать декларацию нейтральности.

Теперь сумма штрафа составляет 500 тыс., остальное ATP вернёт LTA. Также сообщается, что ATP больше не угрожает LTA лишением членства и вернула организации полноценное право голоса.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023