Видеообзор первой победы на травяном турнире в карьере Карлоса Алькараса

В воскресенье, 26 июня, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою первую в карьере победу в финале травяного турнира. Триумф случился на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В завершающем матче Алькарас обыграл австралийца Алекса де Минора в двух сетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором первой в карьере Карлоса Алькараса победы в финале турнира на траве.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Победа в Лондоне позволила Карлосу Алькарасу вернуть себе звание первой ракетки мира. Это 11-й титул в карьере 20-летнего испанца и пятая победа на турнирах ATP в 2023 году: ранее теннисист побеждал в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе (оба — хард), Барселоне и Мадриде (оба — грунт).
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