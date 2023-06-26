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Рейтинг ATP, 26 июня: Алькарас обошёл Джоковича и вернулся на первую строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел на первую строчку рейтинга, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович расположился на втором месте, а тройку замыкает россиянин Даниил Медведев.

Российский теннисист Андрей Рублёв остался на седьмой строчке, Карен Хачанов – на 11-й. Самый большой скачок из россиян продемонстрировал Роман Сафиуллин, который поднялся на 93-е место. Аслан Карацев опустился на 47-ю строчку, Александр Шевченко – на 97-ю.

Рейтинг ATP. 26 июня:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7675;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510;

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4255;

8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345;

9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3310;

10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035…

47 (45). Аслан Карацев (Россия) — 888…

94 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 631...

97 (93). Александр Шевченко (Россия) — 623.