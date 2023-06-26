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Рейтинг ATP, 26 июня: Алькарас обошёл Джоковича и вернулся на первую строчку

Рейтинг ATP, 26 июня: Алькарас обошёл Джоковича и вернулся на первую строчку
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел на первую строчку рейтинга, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович расположился на втором месте, а тройку замыкает россиянин Даниил Медведев.

Российский теннисист Андрей Рублёв остался на седьмой строчке, Карен Хачанов – на 11-й. Самый большой скачок из россиян продемонстрировал Роман Сафиуллин, который поднялся на 93-е место. Аслан Карацев опустился на 47-ю строчку, Александр Шевченко – на 97-ю.

Рейтинг ATP. 26 июня:
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7675;
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670;
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510;
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4255;
8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345;
9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3310;
10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035…
47 (45). Аслан Карацев (Россия) — 888…
94 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 631...
97 (93). Александр Шевченко (Россия) — 623.

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