Варвара Грачёва представлена под французским флагом в обновлённом рейтинге WTA

43-я ракетка мира Варвара Грачёва окончательно оформила смену спортивного гражданства на французское. В обновлённом рейтинге WTA напротив позиции ранее выступавшей за Россию теннисистки появился флаг Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Грачёва пока не получила французский паспорт, но уже в ближайшее время начнёт представлять Францию по согласованию с WTA. В первом круге стартовавшего турнира в Бад-Хомбурге она выступит под флагом Франции и в стартовом матче встретится с румынкой Жаклин Кристиан.

22-летняя уроженка Москвы Грачёва живёт во Франции более шести лет и весной заявила о подаче документов на получение нового паспорта. В данный момент она занимает 43-е место в рейтинге WTA. Грачёва должна стать второй ракеткой Франции после Каролин Гарсии.