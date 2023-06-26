Чемпионская гонка ATP от 26 июня: Алькарас обошёл Медведева, Рублёв поднялся на 6-е место

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев переместился со второй на третью позицию, пропустив вперёд одержавшего победу на турнире в Лондоне испанца Карлоса Алькараса. Финалист турнира в Галле Андрей Рублёв поднялся с седьмой на шестую позицию. Карен Хачанов (10) сохранил свою позицию в первой десятке.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 26 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4675.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 4400.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.

5 (5). Хольгер Руне (Дания) — 2665.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2605.

7 (6). Янник Синнер (Италия) — 2455.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2040.

10 (10). Карен Хачанов — 1900…

42 (37). Аслан Карацев — 628…

66 (60). Александр Шевченко — 489…

95 (99). Роман Сафиуллин — 357…

97 (94). Павел Котов — 348.