Чемпионская гонка ATP от 26 июня: Алькарас обошёл Медведева, Рублёв поднялся на 6-е место

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев переместился со второй на третью позицию, пропустив вперёд одержавшего победу на турнире в Лондоне испанца Карлоса Алькараса. Финалист турнира в Галле Андрей Рублёв поднялся с седьмой на шестую позицию. Карен Хачанов (10) сохранил свою позицию в первой десятке.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 26 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4675.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 4400.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.
5 (5). Хольгер Руне (Дания) — 2665.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2605.
7 (6). Янник Синнер (Италия) — 2455.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2040.
10 (10). Карен Хачанов — 1900…
42 (37). Аслан Карацев — 628…
66 (60). Александр Шевченко — 489…
95 (99). Роман Сафиуллин — 357…
97 (94). Павел Котов — 348.
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