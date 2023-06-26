«Чемпионат» открывает вакансию редактора телеграм-канала о теннисе

«Чемпионат» открывает вакансию редактора канала «Чемп.Теннис» (полная занятость, возможна удалённая работа и работа в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах – это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: SMM, креативность, грамотность, обучаемость и находчивость.

Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.

Чем предстоит заниматься?

— Составлением контент-плана для тематического канала «Чемп.Теннис»

— Полным циклом ведения канала – от генерации идей до написания постов

— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента

Мы возьмём тебя на работу, если ты:

— хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;

— отлично ориентируешься в мире тенниса;

— знаешь, как найти и проверить нужную информацию и фактуру;

— грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;

— владеешь Adobe Photoshop или его аналогами.

Что мы предлагаем

— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа

— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя

— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент

— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной

— Возможность работы полностью удалённо

— Возможность участвовать в конференциях, митапах

— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе

— Достойный уровень заработной платы, которая обсуждается по результатам собеседования

График работы — обсуждаемый.

Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru