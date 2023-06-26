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«Чемпионат» открывает вакансию редактора телеграм-канала о теннисе

«Чемпионат» открывает вакансию редактора телеграм-канала о теннисе
Аудио-версия:

«Чемпионат» открывает вакансию редактора канала «Чемп.Теннис» (полная занятость, возможна удалённая работа и работа в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах – это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: SMM, креативность, грамотность, обучаемость и находчивость.

Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.

Чем предстоит заниматься?
— Составлением контент-плана для тематического канала «Чемп.Теннис»
— Полным циклом ведения канала – от генерации идей до написания постов
— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента

Мы возьмём тебя на работу, если ты:
— хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;
— отлично ориентируешься в мире тенниса;
— знаешь, как найти и проверить нужную информацию и фактуру;
— грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;
— владеешь Adobe Photoshop или его аналогами.

Что мы предлагаем
— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа
— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя
— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент
— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной
— Возможность работы полностью удалённо
— Возможность участвовать в конференциях, митапах
— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе
— Достойный уровень заработной платы, которая обсуждается по результатам собеседования

График работы — обсуждаемый.

Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru

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