Хачанов: для болельщиков хочу быть спортсменом, который всегда борется до конца

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о лучшем своём матче в прошедшей первой части сезона.

— Ваше самое яркое впечатление за первую половину сезона? Какой матч вы считаете лучшим?

— Наверное, назову матч с Тиафо на Australian Open (на тай-брейке решающей партии Хачанов отыграл шесть сетболов, в том числе ушёл с 1:6. — Прим. «Чемпионата»). Изначально понимал, что будет тяжёлый матч, хотя до этого обыгрывал Фрэнсиса. Технически и психологически он очень силён. Также было понятно, что если пройду третий круг, то дальше открывается очень хорошая сетка. Фрэнсис тоже это понимал. Поэтому каждый боролся на пределе своих возможностей, матч получился очень упорным.

— Если с Тиафо вы отыгрались с 1:6 на тай-брейке, то с Констаном Летьеном на «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере ушли с 0:2 по сетам. Ваша сила воли — это врождённое?

— Не раз говорил, что в представлении любителей тенниса хочу быть спортсменом, который всегда борется до конца. Думаю, да, эти качества врождённые. Но, опять же, я много работаю над тем, чтобы никогда не сдаваться, в первую очередь в психологическом плане. Если ты внутренне уверен в себе, своих навыках, то будешь стараться показывать свой лучший теннис, как бы ни складывался матч. Даже если проигрываешь 0:2 по сетам», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».