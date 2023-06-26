Павел Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой

116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов снялся со стартующей сегодня, 26 июня, квалификации Уимблдона. В заявочных листах соревнований «Большого шлема» в Великобритании в качестве причины отказа спортсмена от участия указаны проблемы с визой. Место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.

Напомним, на данный момент Павел Котов выступает на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания), в основную сетку которого накануне попал в качестве лаки-лузера. В матче первого круга россиянин сыграет с представителем Австралии Ли Ту, которому днём ранее уступил в финале квалификации – 6:7 (5:7), 2:6.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.