Павел Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой
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116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов снялся со стартующей сегодня, 26 июня, квалификации Уимблдона. В заявочных листах соревнований «Большого шлема» в Великобритании в качестве причины отказа спортсмена от участия указаны проблемы с визой. Место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.
Напомним, на данный момент Павел Котов выступает на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания), в основную сетку которого накануне попал в качестве лаки-лузера. В матче первого круга россиянин сыграет с представителем Австралии Ли Ту, которому днём ранее уступил в финале квалификации – 6:7 (5:7), 2:6.
Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
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