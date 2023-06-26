Любичич: если Джокович выиграет ещё несколько «Шлемов», тогда вопросы о лучшем отпадут

Бывшая третья ракетка мира и экс-тренер Роджера Федерера Иван Любичич поделился мыслями, кто самый лучший теннисист всех времён.
«Я чувствую, что Новак уже самый успешный, но слово «величайший» подразумевает субъективность и личные предпочтения. Я думаю, что это хорошо, если честно, у каждого есть любимый GOAT, и пусть начинается обсуждение. Если мы посмотрим на другие виды спорта — например, в баскетболе все согласны с тем, что это Майкл Джордан, но не у него больше всего трофеев. Это тот, кто больше всего повлиял на вас лично: для трети мира это Федерер, для другой трети мира — Надаль и для последней трети — Новак. Если Новак выиграет ещё несколько «Шлемов», что на данный момент кажется вероятным, тогда вопросы о лучшем отпадут. Если у Новака в итоге на пять-десять титулов станет больше, чем у остальных, таких разговоров больше не будет», – приводит слова Любичича Tennis Majors.
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