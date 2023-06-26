Де Минор: Джокович — фаворит Уимблдона, но есть игроки, способные усложнить ему задачу

16-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился мыслями о фаворитах Уимблдона.

«Я думаю, что Джокович всегда будет фаворитом, но мы занимаемся спортом, где может случиться всё что угодно. Если бы фаворит всегда побеждал, теннис был бы очень скучным. Никогда не знаешь наверняка. На траве много сложных соперников. Новак — фаворит, но есть много игроков, способных причинить ему боль и усложнить задачу. Ему придётся показать свою лучшую игру, это точно.

Шансы Алькараса? Любой, кто выигрывает Queen's, отправляется на Уимблдон в очень хорошей форме. Очевидно, что на протяжении недели он демонстрировал, как способен адаптироваться и играть намного лучше. Его игра на траве улучшается с каждым днём.

К тому же у него всегда был отличный хэнд, поэтому он стремится быть агрессивным. Я думаю, он довольно хорошо скрывает свой удар слева своим срезом. Когда у него будет достаточно времени для форхенда, он может нанести вам удар откуда угодно, в том числе и своей подачей», — приводит слова де Минора Punto de Break.