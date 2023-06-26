Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Французская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в первом круге травяного турнира категории WTA-250, который проходит с 25 июня по 1 июля в Бад-Хомбурге (Германия).

Теннисистка, выступающая за сборную Франции, с лёгкостью обыграла соперницу из Румынии 133-ю ракетку мира Жаклин Кристиан в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 56 минут. Варвара Грачёва за это время выполнила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы одна подача навылет, один заработанный и реализованный брейк-пойнт и три двойные ошибки.

Во втором круге Варвара Грачёва встретится с 80-й ракеткой мира итальянкой Сарой Эррани, которая обыграла Марину Заневскую в двух сетах.