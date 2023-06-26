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Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
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Французская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в первом круге травяного турнира категории WTA-250, который проходит с 25 июня по 1 июля в Бад-Хомбурге (Германия).

Теннисистка, выступающая за сборную Франции, с лёгкостью обыграла соперницу из Румынии 133-ю ракетку мира Жаклин Кристиан в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 56 минут. Варвара Грачёва за это время выполнила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы одна подача навылет, один заработанный и реализованный брейк-пойнт и три двойные ошибки.

Во втором круге Варвара Грачёва встретится с 80-й ракеткой мира итальянкой Сарой Эррани, которая обыграла Марину Заневскую в двух сетах.

Бад-Хомбург. 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 13:05 МСК
Жаклин Кристиан
133
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
43
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Комментарии
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