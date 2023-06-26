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Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира на Мальорке, одержав уверенную победу в первом круге

Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира на Мальорке, одержав уверенную победу в первом круге
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94-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Иордании Абедаллу Шелбайха (240-й в рейтинге ATP). Ранее он успешно прошёл квалификацию.

Игра завершилась уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Основная часть турнира на Мальорке проходит с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.

Мальорка. 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3  
1 		2  
         
Абедалла Шелбайх
240
Иордания
Абедалла Шелбайх
А. Шелбайх
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