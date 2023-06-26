Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира на Мальорке, одержав уверенную победу в первом круге

94-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Иордании Абедаллу Шелбайха (240-й в рейтинге ATP). Ранее он успешно прошёл квалификацию.
Игра завершилась уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Основная часть турнира на Мальорке проходит с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.
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