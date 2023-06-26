«Вкатываюсь в травяной сезон». Джокович опубликовал забавное видео
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях забавный пост о свей подготовке к травяному сезону.
На своей странице в социальных сетях победитель «Ролан Гаррос» — 2023 выложил видео, на котором он катается на качелях на фоне большой травяной лужайки.
«Вкатываюсь в травяной сезон», — подписал видео Джокович.
Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Сербский теннисист является семикратным чемпионом и действующим победителем английского мэйджора.
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