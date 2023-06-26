Алькарас: чувствую себя одним из фаворитов на победу в Уимблдоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вернувшийся на первую строчку мирового рейтинга после победы на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне, поделился мыслями о главном фаворите предстоящего турнира в Уимблдоне.

«Никаких ожиданий. У меня не было никаких ожиданий, и я выиграл. Честно говоря, сейчас я очень уверен в себе, выступая на Уимблдоне. Я закончил неделю, играя на высоком уровне, так что прямо сейчас чувствую себя одним из фаворитов на победу в Уимблдоне.

Ну, теперь я иду на этот турнир с большой уверенностью, это очевидно, но я видел статистику, что Новак выиграл больше матчей на Уимблдоне, чем любой игрок из топ-20.

Что я могу сказать об этом? Новак — главный фаворит на Уимблдон, это очевидно, но я постараюсь играть на этом уровне, чтобы иметь шансы победить его или выйти в финал Уимблдона», — приводит слова Алькараса Eurosport.