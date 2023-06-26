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Прошлогодняя четвертьфиналистка Айла Томлянович снялась с Уимблдона

Прошлогодняя четвертьфиналистка Айла Томлянович снялась с Уимблдона
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30-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович снялась с Уимблдона-2023. В последние два года она доходила на нём до четвертьфинала.

«Вспоминая эмоции, который подарил мне Уимблдон в последние годы, я возлагала большие надежды на то, что вернусь туда в этом году. К сожалению, моё колено ещё требует немного времени, прежде чем я смогу окончательно в него поверить, чтобы играть на лучшем моём уровне. Очень хотела вернуться, но Уимблдон начнётся чуть раньше, чем я буду готова. Я знаю, это стоит того, жду следующего года», — написала Томлянович в своих социальных сетях.

29-летняя Томлянович – чемпионка четырёх турниров на уровне ITF в одиночном разряде. Айла трижды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» (на US Open – 2022, Уимблдоне 2021 и 2022 года). Томлянович является первой ракеткой Австралии. Ранее она снялась с Открытого чемпионата Австралии – 2023. Айла не успела восстановиться после травмы колена.

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