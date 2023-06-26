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Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона

Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона
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Российский теннисист Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона. В матче первого круга соревнований Гахов потерпел поражение от представителя Италии Маттии Беллуччи со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

26-летний Гахов, занимающий 143-е место в рейтинге АТР, ни разу не играл в основной сетке турниров «Большого шлема». 160-я ракетка мира 22-летний Беллуччи добрался до основной сетки только Australian Open – 2023, но не смог выйти во второй круг.

Ранее не смог выйти во второй раунд квалификации Евгений Донской, уступивший представителю Чили Томасу Барриос-Вере со счётом 3:6, 4:6. Больше российских теннисистов в квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде не осталось.

Уимблдон — квалификация (м). 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 19:15 МСК
Маттия Беллуччи
160
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Иван Гахов
143
Россия
Иван Гахов
И. Гахов
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