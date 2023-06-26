Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона

Российский теннисист Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона. В матче первого круга соревнований Гахов потерпел поражение от представителя Италии Маттии Беллуччи со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

26-летний Гахов, занимающий 143-е место в рейтинге АТР, ни разу не играл в основной сетке турниров «Большого шлема». 160-я ракетка мира 22-летний Беллуччи добрался до основной сетки только Australian Open – 2023, но не смог выйти во второй круг.

Ранее не смог выйти во второй раунд квалификации Евгений Донской, уступивший представителю Чили Томасу Барриос-Вере со счётом 3:6, 4:6. Больше российских теннисистов в квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде не осталось.