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«С моим рыцарем». Жена Джоковича показала видео с их путешествия по Азорским островам

«С моим рыцарем». Жена Джоковича показала видео с их путешествия по Азорским островам
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Елена Джокович, супруга 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира серба Новака Джоковича, поделилась с подписчиками в социальных сетях видео с их романтического путешествия по Португалии.

«Моргнул — и жизнь продолжается… Это было моим желанием на день рождения – поехать на Азорские острова с моим рыцарем и понаблюдать за дельфинами. Мне понравилось», — подписала видео Елена.

Ранее Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата Франции – 2023, в финале обыграв прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Супруга вместе с детьми поддерживала его на трибунах. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона.

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