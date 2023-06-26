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Томпсон не пустил Гаске во второй круг турнира на Мальорке

Томпсон не пустил Гаске во второй круг турнира на Мальорке
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Теннисист из Австралии Джордан Томпсон вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В стартовом матче Томпсон нанёс поражение представителю Франции Ришару Гаске, посеянному под шестым гомером, со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Томпсон 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Гаске выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Томпсон и Гаске трижды встречались в официальных матчах, и французу ни разу не удалось обыграть австралийца.

За выход в четвертьфинал турнира на Мальорке Томпсон сыграет с победителем матча между соотечественником Максом Пёрселлом и испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов.

Мальорка. 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 19:35 МСК
Джордан Томпсон
71
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ришар Гаске
49
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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