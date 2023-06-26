Томпсон не пустил Гаске во второй круг турнира на Мальорке

Теннисист из Австралии Джордан Томпсон вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В стартовом матче Томпсон нанёс поражение представителю Франции Ришару Гаске, посеянному под шестым гомером, со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Томпсон 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Гаске выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Томпсон и Гаске трижды встречались в официальных матчах, и французу ни разу не удалось обыграть австралийца.

За выход в четвертьфинал турнира на Мальорке Томпсон сыграет с победителем матча между соотечественником Максом Пёрселлом и испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов.