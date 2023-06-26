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Фото: Денис Шаповалов празднует четвёртую годовщину отношений с Мирьям Бьёрклунд

Фото: Денис Шаповалов празднует четвёртую годовщину отношений с Мирьям Бьёрклунд
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Бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов поделился совместным фото с возлюбленной в честь четвёртой годовщины их отношений. Шаповалов встречается с 135-й ракеткой мира, шведской теннисисткой Мирьям Бьёрклунд.

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

«Счастливые четыре года с моей лучшей подругой. В ожидании ещё многих отличных лет вместе», — подписал фото Шаповалов.

24-летний Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем Кубка ATP (2022) и обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады.

Ранее Шаповалов принял участие в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Денис дошёл до второго круга, где проиграл немцу Александру Звереву.

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