Энди Маррей ответил, может ли Уимблдон-2023 стать последним турниром в его карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил, может ли Уимблдон-2023 стать для него последним турниром в карьере.
«Надеюсь, что нет, но кто знает. Вот почему спортсменам нужно выжимать из себя максимум, пока они в нормальной физической форме.
Если у меня появится серьёзная травма или что-то случится с моим железным бедром, тогда я закончу. Я не буду пытаться вернуться после ещё одной операции. У меня есть планы по завершению карьеры, но это не касается предстоящего Уимблдона. Я знаю, что это не может продолжаться вечно.
Я разговаривал со многими бывшими игроками и некоторыми из тех, кто тренировал меня. Я говорил с ними о завершении их карьер и о том, как они поняли, что пришло то самое время. Все говорили: «Играй, пока можешь, ничто не заменит этого. Это лучшие годы твоей жизни, так что постарайся извлечь из этого максимум пользы»», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.
- 26 июня 2023
-
23:29
-
23:14
-
23:05
-
22:31
-
22:11
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
20:58
-
20:42
-
20:40
-
20:24
-
19:51
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
19:03
-
18:45
-
18:40
-
16:58
-
16:34
-
16:18
-
16:00
-
14:41
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:36
-
13:21
-
12:30
-
12:25
-
11:45
-
11:24
-
10:44
-
09:57