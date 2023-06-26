Энди Маррей ответил, может ли Уимблдон-2023 стать последним турниром в его карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил, может ли Уимблдон-2023 стать для него последним турниром в карьере.

«Надеюсь, что нет, но кто знает. Вот почему спортсменам нужно выжимать из себя максимум, пока они в нормальной физической форме.

Если у меня появится серьёзная травма или что-то случится с моим железным бедром, тогда я закончу. Я не буду пытаться вернуться после ещё одной операции. У меня есть планы по завершению карьеры, но это не касается предстоящего Уимблдона. Я знаю, что это не может продолжаться вечно.

Я разговаривал со многими бывшими игроками и некоторыми из тех, кто тренировал меня. Я говорил с ними о завершении их карьер и о том, как они поняли, что пришло то самое время. Все говорили: «Играй, пока можешь, ничто не заменит этого. Это лучшие годы твоей жизни, так что постарайся извлечь из этого максимум пользы»», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.