Травмировавшийся в Галле Янник Синнер заверил, что выступит на Уимблдоне-2023
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Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер подтвердил своё участие в Уимблдоне-2023, который пройдёт с 3 по 16 июля.
Поездка Синнера в Лондон была под вопросом, так как Янник снялся по ходу (при счёте 5:7, 0:2) четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) с казахстанцем Александром Бубликом из-за мышечных спазмов. Бублик в итоге завоевал титул.
«Галле, спасибо за возможность сыграть на прошлой неделе. Надеюсь, увидимся в следующем году. Всегда непросто сниматься, но я принял правильное решение для своего тела. После нескольких дней отдыха и консультации с врачом я рад сообщить, что буду в форме и сыграю на Уимблдоне», — написал Синнер в своих социальных сетях.
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