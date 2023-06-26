Травмировавшийся в Галле Янник Синнер заверил, что выступит на Уимблдоне-2023

Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер подтвердил своё участие в Уимблдоне-2023, который пройдёт с 3 по 16 июля.

Поездка Синнера в Лондон была под вопросом, так как Янник снялся по ходу (при счёте 5:7, 0:2) четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) с казахстанцем Александром Бубликом из-за мышечных спазмов. Бублик в итоге завоевал титул.

«Галле, спасибо за возможность сыграть на прошлой неделе. Надеюсь, увидимся в следующем году. Всегда непросто сниматься, но я принял правильное решение для своего тела. После нескольких дней отдыха и консультации с врачом я рад сообщить, что буду в форме и сыграю на Уимблдоне», — написал Синнер в своих социальных сетях.