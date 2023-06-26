Соболенко: в Беларуси в меня никто не верил, говорили, что я глупая, ни на что не годная

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о трудностях своего становления в теннисе, в частности о предвзятом отношении со стороны белорусских тренеров.

«В Беларуси в меня никто не верил. Мне говорили, что я глупая, ни на что не годная, что я ничего не умею делать, кроме как сильно бить. Но мне на самом деле всё равно. Я уже тогда знала. Я шла своим путём. Посыл от некоторых тренеров шёл такой: ты отстой. Не могу объяснить почему, но я ничего не слушала. Должно быть, это что-то во мне, в моей ДНК, в моём характере. Я всегда боролась. Я была достаточно сильна, чтобы выдержать всё это», — приводит слова Соболенко L’Équipe, июньский выпуск которой она украсила.