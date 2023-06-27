«Я плакала как ребёнок». Соболенко — об опыте общения с тренером украинской теннисистки

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о болезненном опыте общения с тренером украинской теннисистки на фоне текущей политической ситуации.

«Однажды тренер украинской теннисистки со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я плакала как ребёнок. Он шёл за мной и кричал. Я чувствовала на себе вину за то, что не совершала», — приводит слова Соболенко L’Équipe, июньский выпуск которой она украсила.

Отметим, что ранее украинка Леся Цуренко подтвердила, что у её тренера был конфликт с Соболенко. «В начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) эмоции захлёстывали — нервы у всех были на пределе», — заявила украинка. Однако в свежем интервью Арина не уточняет, чей конкретно наставник так обошёлся с ней.