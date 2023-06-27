Касаткина прокомментировала победу над украинкой Калининой на турнире в Истбурне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой в первом туре турнира в Истбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.
«Конечно, я рада своей первой победе на траве в этом году. Столько матчей, сколько вы можете провести на траве, это хорошо и имеет значение. Я действительно довольна своим сегодняшним выступлением и с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова.
Турнир в Истбурне проходит с 26 июня по 1 июля. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова.
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