Свёнтек — о волевой победе над Марией: на траве важно уметь решать проблемы

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек прокомментировала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 5:7, 6:2, 6:0.

«У Марии необычный стиль игры, и поначалу мне было непросто. Но я очень рада, что адаптировалась к нему, потому что на траве важно уметь решать проблемы.

Хочу просто пойти дальше и поблагодарить себя за то, что смогла изменить ход встречи. Я знаю, что у меня есть игра для травы. Мне просто нужно было её найти», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Одержав победу на старте соревнований в Германии, Ига Свёнтек выиграла первый для себя матч в сезоне на травяном покрытии. Следующей соперницей польской теннисистки на турнире в Бад-Хомбурге станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q).