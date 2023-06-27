145-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова снялась с квалификации Уимблдона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В качестве официальной причины снятия Кудерметовой в заявочных листах указано изменение расписания. Ранее по этой же причине с соревнований снялась ещё одна представительница России Марина Мельникова (753-я в рейтинге WTA).

На завершившемся недавно травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) Полина Кудерметова вышла в основную сетку соревнований, пройдя два этапа квалификации, и проиграла третьей ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной в матче первого круга — 6:4, 6:2.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.