Полина Кудерметова снялась с квалификации Уимблдона
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145-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова снялась с квалификации Уимблдона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В качестве официальной причины снятия Кудерметовой в заявочных листах указано изменение расписания. Ранее по этой же причине с соревнований снялась ещё одна представительница России Марина Мельникова (753-я в рейтинге WTA).
На завершившемся недавно травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) Полина Кудерметова вышла в основную сетку соревнований, пройдя два этапа квалификации, и проиграла третьей ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной в матче первого круга — 6:4, 6:2.
Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
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