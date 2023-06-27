Елена Рыбакина: хочу прыгнуть с парашютом

Третья ракетка мира спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина рассказала о своих увлечениях вне теннисного корта.

«Мне нравятся машины, но у меня еще нет водительских прав, у меня просто еще не было времени, потому что я всегда в дороге. Мне очень нравятся американские горки, и я катался на них довольно много в Америке. После турнира это своего рода удовольствие. Одна из вещей, которые я хочу сделать – это прыгнуть с парашютом, но мои тренеры говорят, что сейчас неподходящее время. Я думаю, они беспокоятся о посадке»», – приводит слова теннисистки Daily mail.

Ранее, на пресс-конференции, казахстанская теннисистка сообщила, что по-прежнему не чувствует себя на сто процентов готовой после вируса, который подхватила на «Ролан Гаррос», и поделилась намерениями подготовиться к Уимблдону с помощью участия в предшествующем турнире. Однако вчера стало известно о снятии победительницы Уимблдона-2022 с травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).