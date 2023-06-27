Елена Рыбакина – о своей карьере: не думала, что стану профессионалом до 17 лет

Третья ракетка мира спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как начала заниматься теннисом, и какими видами спорта занималась до него.

«У меня есть сестра, которая старше меня на три года, и мои родители всегда хотели занять нас, поэтому они водили нас в школу гимнастики, а также катались на коньках. Папа попросил тренеров попробовать нас в профессиональную группу.

Для гимнастики я уже был слишком высокой, то же самое было и с фигурным катанием. После нескольких месяцев попыток тренеры сказали, что она хороша, но это бесполезно, потому что высокая, хотя мне было всего пять лет.

Мой отец любил теннис и немного поиграл, когда ему было чуть за 20. Он думал, что это будет весело, но когда мы пошли, моя сестра сразу сказала, что ей это не нравится. Мне же понравилось с самого начала, хотя без сестры было тяжело. Я много играла, но, наверное, не думала, что стану профессионалом до 17 лет»», – приводит слова теннисистки Daily mail.