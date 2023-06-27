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Камила Джорджи — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча первого круга в Истбурне

Камила Джорджи — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча первого круга в Истбурне
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Сегодня, 27 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Италии Камилой Джорджи (67-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 4 и начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Камила Джорджи — Анастасия Потапова в первом круге турнира в Истбурне.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Джорджи. Она легко выиграла на Australian Open — 2022, тоже в первом круге — 6:4, 6:0.

В следующей стадии соревнований победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).

Истбурн (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 14:30 МСК
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
22
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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