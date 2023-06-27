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Мирра Андреева — Роса Висенс Мас: онлайн-трансляция 1-го круга квалификации Уимблдона

Мирра Андреева — Роса Висенс Мас: онлайн-трансляция 1-го круга квалификации Уимблдона
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Сегодня, 27 июня, состоится матч первого квалификационного раунда Уимблдона, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Испании Росой Висенс Мас (222-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Роса Висенс Мас в первом раунде квалификации соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли. 16-летняя Мирра Андреева занимает 102-ю строчку рейтинга, а 23-летняя Роса Висенс является 222-й ракеткой мира.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Роса Висенс Мас
Испания
Роса Висенс Мас
Р. Висенс Мас
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