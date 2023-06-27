Билли Джин Кинг стала первой спортсменкой, удостоенной звезды на Аллее Славы Голливуда

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американка Билли Джин Кинг станет первой спортсменкой, удостоенной звезды Голливудской Аллеи славы в категории спортивных развлечений. Об этом было объявлено отборочным комитетом на официальном сайте учреждения в понедельник, 26 июня.

«Очень рада слышать, что я была номинирована на Голливудскую Аллею славы 2024 года в категории спортивных развлечений. Для меня большая честь, что я первая женщина-спортсмен, удостоенная этого отличия. Спасибо вам! Я так взволнована получением этой звезды. Для меня, уроженки Южной Калифорнии, это настоящая сбывшаяся мечта», — приводит слова Билли Джин Кинг Sportskeeda.

В качестве другого лауреата в указанной категории к основательнице WTA присоединится бывший игрок в американский футбол и актёр Карл Уэзерс.