Анастасия Потапова снялась с матча с Камилой Джорджи в первом круге турнира в Истбурне

22-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с матча первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором должна была сыграть с представительницей Италии Камилой Джорджи (67-я в рейтинге WTA).

Сообщается, что причиной спонтанного отказа Анастасии от участия в соревнованиях стали последствия небольшой травмы плеча, полученной российской теннисисткой ещё на предыдущем турнире в Бирмингеме. В основной сетке россиянку заменит лаки-лузер, британка Хитер Уотсон.

На завершившемся турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) Анастасия Потапова дошла до стадии 1/2 финала, где уступила 17-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко в трёх сетах: 7:5, 2:6, 4:6.