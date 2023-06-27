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Дарья Астахова не смогла выйти во второй раунд квалификации Уимблдона, уступив Зиданшек

Дарья Астахова не смогла выйти во второй раунд квалификации Уимблдона, уступив Зиданшек
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209-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Астахова не смогла выйти во второй круг квалификации Уимблдона, уступив в стартовом матче на британском мэйджоре представительнице Словении Тамаре Зиданшек (222-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой словенской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Астахова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счет её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Стоит отметить, что на стадии квалификации в соревнованиях «Большого шлема» в Великобритании принимают участие восемь российских теннисисток. Также сегодня, 27 июня, свои матчи первого раунда проведут россиянки Вера Звонарёва, сёстры Мирра и Эрика Андреевы, Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 13:05 МСК
Дарья Астахова
Россия
Дарья Астахова
Д. Астахова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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