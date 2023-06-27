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Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Истбурне

Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Истбурне
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Спортсменка из Туниса, шестая ракетка мира Онс Жабер стартовала с победы на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.

В матче первого круга Жабер со счётом 6:3, 6:2 обыграла 42-ю ракетку мира, представительницу Италии Ясмине Паолини. Встреча продлилась ровно час. Жабер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Паолини ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Истбурн (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 13:10 МСК
Ясмине Паолини
42
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Следующей соперницей Жабер в Истбурне станет победительница матча Камила Джорджи (Италия) – Хитер Уотсон (Великобритания).

На предыдущем травяном турнире категории WTA-500, который проходил в Берлине (Германия), Жабер уступила немецкой теннисистке Юле Нимайер.

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