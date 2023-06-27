Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Истбурне

Спортсменка из Туниса, шестая ракетка мира Онс Жабер стартовала с победы на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.
В матче первого круга Жабер со счётом 6:3, 6:2 обыграла 42-ю ракетку мира, представительницу Италии Ясмине Паолини. Встреча продлилась ровно час. Жабер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Паолини ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
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Следующей соперницей Жабер в Истбурне станет победительница матча Камила Джорджи (Италия) – Хитер Уотсон (Великобритания).
На предыдущем травяном турнире категории WTA-500, который проходил в Берлине (Германия), Жабер уступила немецкой теннисистке Юле Нимайер.
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