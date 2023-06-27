Маррей: не удивлён проблемам с психикой у теннисистов — иногда тур бывает одиноким местом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о психологических проблемах, периодически возникающих у игроков.

«Индивидуальные виды спорта сложны, ты выкладываешься по полной каждую неделю. Иногда тур бывает одиноким местом: когда сидишь в гостиничном номере после обидных поражений вдали от друзей и семьи, может быть тяжело.

Меня не удивляет, что спортсмены испытывают проблемы с психическим здоровьем. 15–20 лет назад соцсети не были проблемой, но теперь из-за них тоже нелегко. Ты возвращаешься в номер, заглядываешь в «Твиттер» или «Инстаграм» и получаешь тонны оскорблений, когда ты и так не в лучшем состоянии», — приводит слова Маррея Sky Sports.