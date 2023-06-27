Искусственный интеллект будет комментировать матчи Уимблдона

All England Club объединился с технической группой IBM, чтобы представить в видеотрансляции аудиокомментарии и субтитры, созданные искусственным интеллектом.

Услуга будет доступна в приложении и на веб-сайте Уимблдона и будет освещать турнир отдельно от BBC с 3 по 16 июля. Освещение также будет включать анализ розыгрышей одиночных игр с помощью ИИ.

«Это новое понимание поможет любителям тенниса выявить интересные сюрпризы в жеребьёвке одиночных игр, которые не были бы очевидны, если смотреть только на рейтинг игроков», — приводит слова IBM The Guardian.

Системой будет собрано большое количество данных на протяжении игры и после передаваться на платформу IBM. После этого собранная информация будет обрабатываться моделями искусственного интеллекта компании.

Все результаты будут направлены в чат-бот, который станет воссоздавать необходимые комментарии на естественном языке. С помощью другого алгоритма будут озвучены тексты, которые были сгенерированы.

Также ИИ проведёт анализ розыгрышей одиночных игр, чтобы изучить, как лучше всего теннисисту добраться до финала.