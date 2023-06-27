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Правительство Саудовской Аравии провело переговоры с ATP по поводу инвестиций в теннис

Правительство Саудовской Аравии провело переговоры с ATP по поводу инвестиций в теннис
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Правительство Саудовской Аравии планирует расширить свои инвестиции в мировой спорт: после футбола и гольфа оно обратило внимание на теннис. Государственный инвестиционный фонд страны уже провёл переговоры с главой ATP Андреа Гауденци.

Гауденци заявил, что переговоры прошли в позитивном русле, однако глава ATP также предупредил потенциальных инвесторов: «Вы должны придерживаться принципа уважения истории тенниса и текущих процессов, работая с текущими заинтересованными сторонами, а не против них. Вы должны сохранять то что является почти священным — правила игры», — приводит слова руководителя ассоциации теннисистов-профессионалов издание Daily Mail.

Отдельно источники СМИ отмечают, что финал ATP может быть перенесён в Саудовскую Аравию в ближайшее время, что станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества мужского тура и инвестиционного фонда государства.

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