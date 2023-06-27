WTA анонсировала изменения в структуре тура ради достижения равных призовых с ATP

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала изменения в календаре женского тура. Главная цель — добиться равных призовых с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) к 2033 году.
Количество турниров уровня WTA-1000 увеличится до десяти: турниры ежегодно будут проводиться в Дохе и Дубае, также появится новый турнир, название которого ещё не сообщается. Вместе с тем ряд турниров будет проводиться в течение двух недель: к соревнованиям в Риме, Мадриде, Пекине, Индиан-Уэллсе и Майами добавятся соревнования в Торонто/Монреале и Цинциннати.
Количество турниров категории WTA-500 также увеличится: с 12 до 17 в год. В частности, в статусе повысят соревнования в Монтеррее, Страсбурге и Сеуле, а также сюда добавится командный турнир United Cup.
На уровне турниров WTA-250 будет повышаться региональная направленность ради воспитания новых поколений теннисисток. Планируется на 34% увеличить призовой фонд этих соревнований.
Также анонсированы изменения в рейтинге: в одиночном разряде будут учитываться не 16, а 18 турниров (+ Итоговый), а в парном — не 11, а 12.
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