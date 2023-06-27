Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер одержала победу в первом круге квалификации Уимблдона

Шнайдер одержала победу в первом круге квалификации Уимблдона
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 98-я ракетка мира, одержала уверенную победу в первом раунде квалификации Уимблдона. Теннисистка обыграла американку Лив Ховд, 278-ю в рейтинге WTA, в двух сетах: 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Шнайдер по ходу матча выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Ховд — три реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

Во втором раунде квалификации Диана Шнайдер встретится с победительницей матча между Викторией Хименес-Касинцевой (Андорра, 182) и Анной Броган (Великобритания, 370).

Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля. Финальный матч пройдёт 16 июля.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 16:50 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Лив Ховд
США
Лив Ховд
Л. Ховд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023