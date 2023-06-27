Шнайдер одержала победу в первом круге квалификации Уимблдона
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, 98-я ракетка мира, одержала уверенную победу в первом раунде квалификации Уимблдона. Теннисистка обыграла американку Лив Ховд, 278-ю в рейтинге WTA, в двух сетах: 7:5, 6:2.
Матч продолжался 1 час 30 минут. Шнайдер по ходу матча выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Ховд — три реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.
Во втором раунде квалификации Диана Шнайдер встретится с победительницей матча между Викторией Хименес-Касинцевой (Андорра, 182) и Анной Броган (Великобритания, 370).
Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля. Финальный матч пройдёт 16 июля.
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