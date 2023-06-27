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Звонарёва победила в матче первого круга квалификации Уимблдона

Звонарёва победила в матче первого круга квалификации Уимблдона
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Российская теннисистка Вера Звонарёва (788-я в рейтинге WTA) стартовала с победы в квалификационном раунде Уимблдона. Спортсменка в трёх сетах обыграла бразильянку Лауру Пигосси, 134-ю ракетку мира: 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.

Матч теннисисток продолжался 2 часа 46 минут. Звонарёва за это время реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, а также допустила две двойные ошибки. На счету Пигосси — два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и пять двойных ошибок.

Во втором раунде квалификации россиянка сыграет с победительницей матча латвийской теннисистки Дарьи Семенистой (208) и представительницы Бельгии Мари Бенуа (224).

Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля. Финальный матч пройдёт 16 июля.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 15:45 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 5 2
         
Лаура Пигосси
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
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