Звонарёва победила в матче первого круга квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарёва (788-я в рейтинге WTA) стартовала с победы в квалификационном раунде Уимблдона. Спортсменка в трёх сетах обыграла бразильянку Лауру Пигосси, 134-ю ракетку мира: 5:7, 7:6 (7:5), 6:2.

Матч теннисисток продолжался 2 часа 46 минут. Звонарёва за это время реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, а также допустила две двойные ошибки. На счету Пигосси — два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и пять двойных ошибок.

Во втором раунде квалификации россиянка сыграет с победительницей матча латвийской теннисистки Дарьи Семенистой (208) и представительницы Бельгии Мари Бенуа (224).

Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля. Финальный матч пройдёт 16 июля.