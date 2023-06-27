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Петрова — о финале Галле: Рублёв не знал, что делать с Бубликом

Петрова — о финале Галле: Рублёв не знал, что делать с Бубликом
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Российская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о поражении россиянина Андрея Рублёва в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия): спортсмен в трёх сетах проиграл казахстанцу Александру Бублику.

«Посмотрев финал Рублёва с Бубликом, могу сказать, что неожиданности там не было никакой. Бублик к финалу набрал великолепную форму, обыграл очень хороших теннисистов и, видимо, почувствовал, что трава лучше других покрытий подходит для его стиля тенниса — такого креативного и неординарного. Александр немножко играет на публику, использует необычные удары — и на траве это приносит ему большой успех. На этом покрытии надо быстро принимать решения, а соперники Бублика стоят и не знают, что он предпримет в следующую секунду.

В первом сете Бублик начал демонстрировать свои неординарные приемы, а Рублёв был весь погружен в мысли: «Что же будет дальше? Какой удар придет следующим?». Во втором сете Андрей уже смог отогнать эти мысли и начал играть с теми мячами, которые летели от Бублика. Тогда Рублёв действовал хорошо: взял брейк, выиграл сет. Но в решающем сете Бублик был просто великолепен. Он оказывался в нужном месте в нужное время, читал игру Рублёва. Со стороны это очень интересно смотрелось. Игрок топ-10 ATP не знал, что сделать с Бубликом», — приводит слова Петровой Газета.Ru.

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