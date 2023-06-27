Мирра Андреева: на первой тренировке на траве я упала три раза
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своих первых выступлениях на траве: сейчас спортсменка принимает участие в квалификации Уимблдона, где она одержала уверенную победу в матче первого круга.
«На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.
Во втором раунде квалификации Мирра Андреева сыграет с француженкой Хлоэ Паке, 178-й ракеткой мира.
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