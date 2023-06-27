Корентен Муте вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, победив сеяного игрока

Французский теннисист Корентен Муте вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Муте нанёс поражение восьмому сеяному Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:3. 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Муте трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Муте сыграет с четвёртым сеяным – соотечественником Адрианом Маннарино, во втором круге обыгравшим аргентинца Гидо Пелью со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.