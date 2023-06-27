Корентен Муте вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, победив сеяного игрока
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Французский теннисист Корентен Муте вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Муте нанёс поражение восьмому сеяному Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:3. 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Муте трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Муте сыграет с четвёртым сеяным – соотечественником Адрианом Маннарино, во втором круге обыгравшим аргентинца Гидо Пелью со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Мальорка. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:10 МСК
80
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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53
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
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