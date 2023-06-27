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Корентен Муте вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, победив сеяного игрока

Корентен Муте вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, победив сеяного игрока
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Французский теннисист Корентен Муте вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Муте нанёс поражение восьмому сеяному Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:3. 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Муте трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна выполнил два эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Муте сыграет с четвёртым сеяным – соотечественником Адрианом Маннарино, во втором круге обыгравшим аргентинца Гидо Пелью со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Мальорка. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:10 МСК
Корентен Муте
80
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Роберто Карбальес-Баэна
53
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Мальорка. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 15:25 МСК
Адриан Маннарино
43
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 3
         
Гидо Пелья
334
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
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