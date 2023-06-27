Мирра Андреева анонсировала своё появление в третьем сезоне сериала Break Point

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, 102-я ракетка мира, анонсировала своё появление в третьем сезоне документального сериала Break Point. Об этом спортсменка рассказала в интервью после победы в первом круге квалификационного раунда Уимблдона.

«Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое мне уделяется. Они просто следуют за мной, не задавая никаких вопросов, это хорошо. Я просто делаю свои дела, а они находятся рядом. Это очень милые люди. Всё ещё!» — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

Сериал Break Point рассказывает о жизни профессиональных теннисистов в туре. Ранее его героями становились Каспер Рууд, Ник Кирьос, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Арина Соболенко и многие другие спортсмены.