Мирра Андреева анонсировала своё появление в третьем сезоне сериала Break Point
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, 102-я ракетка мира, анонсировала своё появление в третьем сезоне документального сериала Break Point. Об этом спортсменка рассказала в интервью после победы в первом круге квалификационного раунда Уимблдона.
«Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое мне уделяется. Они просто следуют за мной, не задавая никаких вопросов, это хорошо. Я просто делаю свои дела, а они находятся рядом. Это очень милые люди. Всё ещё!» — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.
Сериал Break Point рассказывает о жизни профессиональных теннисистов в туре. Ранее его героями становились Каспер Рууд, Ник Кирьос, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Арина Соболенко и многие другие спортсмены.
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