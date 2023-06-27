Эрика Андреева — о сестре: Мирра — огромная фанатка тенниса, она смотрит его всё время

Российская теннисистка Эрика Андреева поделилась мнением о росте своей младшей сестры, Мирры, как теннисистки, а также рассказала, как менялись их взаимоотношения в туре.

«На самом деле, мы обе очень азартные. Мы играем в карты, мы играем в Uno, мы играем в настольный теннис. Мы просто всегда играем в игры, как дети. Раньше мы играли в разных турнирах, и это было очень тяжело. Мы проводили вместе гораздо меньше времени. Теперь мы почти всегда вместе. На больших турнирах приятно собираться всей семьёй.

Я наблюдала за тем, как Мирра менялась сама, как она росла. Я думаю, что она добилась такого успеха потому, что растёт умственно. В своей голове она начала мыслить больше как взрослая. Кроме того, она огромная фанатка тенниса. Она всё время смотрит теннис, и у неё впереди вся её жизнь. Если вы любите теннис так же сильно, как она, у вас нет другого выбора, кроме как добиваться хороших результатов, понимаете?» — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.