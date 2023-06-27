Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Истбурне, обыграв Циньвэнь

Пегула уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Истбурне, обыграв Циньвэнь
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула, четвёртая ракетка мира, одержала уверенную победу на старте травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла 24-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь: 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Джессика Пегула по ходу встречи выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из десяти, спасла восемь брейк-пойнтов соперницы (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Чжэн Циньвэнь в этом матче шесть подач навылет и три двойные ошибки.

Во втором круге американская теннисистка встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, 81-й ракеткой мира и квалифаером турнира. Это будет первая личная встреча спортсменок.

Истбурн (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 19:05 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Чжэн Циньвэнь
24
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023