Пегула уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Истбурне, обыграв Циньвэнь
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Американская теннисистка Джессика Пегула, четвёртая ракетка мира, одержала уверенную победу на старте травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Спортсменка в двух сетах обыграла 24-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь: 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 38 минут. Джессика Пегула по ходу встречи выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из десяти, спасла восемь брейк-пойнтов соперницы (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Чжэн Циньвэнь в этом матче шесть подач навылет и три двойные ошибки.
Во втором круге американская теннисистка встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, 81-й ракеткой мира и квалифаером турнира. Это будет первая личная встреча спортсменок.
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