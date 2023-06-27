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Жабер — о взаимопомощи в туре: это всего лишь теннисный турнир, а не вопрос жизни и смерти

Жабер — о взаимопомощи в туре: это всего лишь теннисный турнир, а не вопрос жизни и смерти
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Шестая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о важности доброты и хороших взаимоотношений между спортсменами, когда они находятся вне корта, а также рассказала, как её позиция помогла ей подписать контракт с Evolve — спортивным агентством Наоми Осаки.

«Возможно, мы похожи с Наоми. Она из Японии. Я выступаю как арабская спортсменка и представляю Ближний Восток и Африку. Я хочу создавать более масштабные вещи, потому что речь идёт не только о том, чтобы иметь больше спонсоров, но и о том, чтобы помочь игрокам из моего региона достичь того, чего я достигла сегодня.

Я понимаю, с какой борьбой и проблемами со здоровьем пришлось столкнуться Наоми. Не знаю, как ей это удалось. Но я всегда стараюсь сказать другим игрокам: «Если вам нужна помощь, я здесь». Некоторым игрокам это кажется странным. Они думают: «Почему она это делает?» Но это исходит от чистого сердца. Это всего лишь теннисный турнир, а не вопрос жизни и смерти.

За пределами корта не нужно быть жёстким. Просто нужно быть добрым и улыбчивым, потому что нужно наслаждаться этим как можно больше. На корте я совершенно другая. Я собираюсь бороться за победу до конца матча, но, когда я пожму руку сопернику, всё закончится, и мы перейдём к чему-то другому. Я полностью понимаю, почему другие игроки предпочитают не быть такими, но мой характер предполагает, что мне нравится улыбаться и смеяться вместе со всеми.

В Тунисе у меня прозвище Министр счастья? Я принимаю его. На самом деле мне оно нравится, потому что оно отражает мой характер. Я просто хочу приносить людям счастье», — приводит слова Онс Жабер The Guardian.

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