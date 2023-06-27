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Гауфф обыграла Перу в американском дерби на старте турнира WTA-500 в Истбурне

Гауфф обыграла Перу в американском дерби на старте турнира WTA-500 в Истбурне
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф одержала победу над 27-й ракеткой мира Бернардой Перой в американском дерби в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Гауфф обыграла соперницу в двух сетах: 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Кори Гауфф пять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила одну двойную ошибку. На счету Бернарды Перы — четыре выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

Во втором круге Кори Гауфф сыграет с лаки-лузером турнира, британской теннисисткой Джоди Бёррэдж, 128-й ракеткой мира. Ранее у спортсменок не было личных встреч.

Турнир в Истбурне проходит с 26 июня по 1 июля. Призовой фонд составляет $ 780,6 тыс.

Истбурн (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:20 МСК
Бернарда Пера
27
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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