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Павел Котов вышел в четвертьфинал на Мальорке, одолев вторую ракетку турнира

Павел Котов вышел в четвертьфинал на Мальорке, одолев вторую ракетку турнира
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Российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Котов, попавший в основную сетку в качестве лаки-лузера, нанёс поражение второму сенному испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Котов восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Котов во второй раз в карьере оказался сильнее Давидович-Фокины. Впервые они встречались год назад на турнире в Астане.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Котов сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, начавшим соревнования с квалификации.

Мальорка. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 19:45 МСК
Павел Котов
116
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Алехандро Давидович-Фокина
34
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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