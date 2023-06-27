Павел Котов вышел в четвертьфинал на Мальорке, одолев вторую ракетку турнира

Российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Котов, попавший в основную сетку в качестве лаки-лузера, нанёс поражение второму сенному испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Котов восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Котов во второй раз в карьере оказался сильнее Давидович-Фокины. Впервые они встречались год назад на турнире в Астане.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Котов сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, начавшим соревнования с квалификации.
- 27 июня 2023
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