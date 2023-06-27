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Рафаэль Надаль посетил матч Фелисьяно Лопеса на турнире на Мальорке

Рафаэль Надаль посетил матч Фелисьяно Лопеса на турнире на Мальорке
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил матч своего друга, семикратного победителя турниров ATP Фелисьяно Лопеса в первом круге турнира ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания) — родном острове 14-кратного победителя «Ролан Гаррос». Как сообщал Лопес, которому сейчас 41 год, это его последний в карьере турнир в качестве профессионального теннисиста.

Лопес, занимающий сейчас 594-ю строчку в рейтинге ATP, выступает на Мальорке по уайлд-кард. Сегодня, 27 июня, он обыграл 68-ю ракетку мира из Австралии Макса Пёрселла, а во втором круге теннисист встретится с другим австралийцем, Джорданом Томпсоном, 76-м в рейтинге ATP.

37-летний Рафаэль Надаль продолжает восстановление после травмы. Как ранее сообщал теннисист, 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.

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